Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Ladendieb in Heringsdorf gestellt

Usedom (ots)

Am 19.08.2021 gegen 12:05 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Kunde in einem Bekleidungsgeschäft auf der Seebrücke im Ostseebad Heringsdorf eine Diebstahlshandlung. Der 61-jährige deutsche Zeuge beobachtete den 37-jährigen polnischen Tatverdächtigen, wie er das Geschäft, vermutlich ohne einge Gegenstände zu bezahlen, verließ und informierte einen Mitarbeiter des Geschäfts. Durch die übermittelte Personenbeschreibung konnte im Rahmen der Anfahrt, der Tatverdächtige durch die eingesetzten Beamten festgestellt werden. Beim mutmaßlichen Täter wurden die entwendeten Gegenstände in Höhe von ca. 32 EUR sichergestellt. Der mutmaßliche Täter wurde zunächst mit auf das Revier genommen und anschließend nach Beendigung der Maßnahmen entlassen. Ein großer Dank gilt dem aufmerksamen Zeugen, der ein schnelles Ergreifen des mutmaßlichen Täters möglich gemacht hat.

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell