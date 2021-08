Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Unfall in Wolgast

Wolgast (ots)

Am 19.08.2021 kam es gegen 12:30 Uhr in der Straße der Freundschaft in Wolgast zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person. Die 96-jährige deutsche Fahrzeugführerin übersah, dass der vor ihr fahrende 67-jährige deutsche Autofahrer verkehrsbedingt abbremsen musste und fuhr auf das Fahrzeug auf. Dabei verletzte sich die Fahrzeugführerin schwer und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Der 67-jährige Autofahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Sachschaden von 15.000EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

