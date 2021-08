Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Papierkorb in Schulgebäude brannte

Plau am See (ots)

In einer Schultoilette einer Grundschule in Plau ist am späten Montagvormittag ein Papierkorb in Brand geraten. Eine Lehrkraft hatte den Brand entdeckt und das Feuer umgehend gelöscht. Abgesehen von dem aus Kunststoff bestehenden Papierkorb, kam es zu keinen weiteren Sachschäden. Für die in den Unterrichtsräumen befindlichen Schüler bestand keine Gefahr. Unter welchen Umständen der Papierkorb in Brand geriet, ist noch nicht genau geklärt. Die Polizei geht derzeit von Brandstiftung aus und hat eine Strafanzeige aufgenommen.

