Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - 9jähriger Radfahrer bei Unfall verletzt

Lippe (ots)

(KF)Am späten Freitagnachmittag befuhr ein 47jähriger Mann mit seinem PKW die Mühlenstraße in Bösingfeld und beabsichtigte an der Einmündung Mühlenstraße/Bahnhofstraße nach rechts in die Bahnhofstraße einzubiegen. Beim Abbiegen übersah der PKW-Fahrer einen von rechts kommenden 9jährigen Jungen, der mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der bevorrechtigen Bahnhofstraße in Richtung Bahngleise unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem das 9jährige Kind verletzt wurde. Es wurde in ein Krankenhaus in Bad Pyrmont eingeliefert. Die genauen Umstände zur Unfallursache sind noch zu ermitteln. Zeugen mögen sich bitte beim Verkehrskommissariat in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell