Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold - Wohnungseinbruch durchs Kellerfenster

Lippe (ots)

(KF)In der Zeit vom 16.06.2021 bis zum Abend des 26.06.2021 stiegen bisher unbekannte Täter durch ein Kellerfenster in die Wohnräume eines Einfamilienhauses an der Meiersfelder Straße ein. Ob die Täter dort Beute machten, konnte bisher noch nicht geklärt werden. Zeugen mögen sich bitte bei der Kriminalpolizei in Detmold, Tel. 05231 6090, melden.

