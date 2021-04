Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Jugendlicher prallt mit E-Scooter gegen geparkten Pkw - leicht verletzt

Freiburg (ots)

In Bad Säckingen ist am Mittwochnachmittag, 31.03.2021, ein Jugendlicher mit seinem E-Scooter gegen einen geparkten Pkw geprallt. Kurz vor 15:00 Uhr war es in der Zeppelinstraße zu dem Unfall gekommen. Der 17-jährige hatten den ordnungsgemäß abgestellten Wagen im Licht-/Schattenwechsel übersehen. Durch die Splitter der beschädigten Heckscheibe verletzte sich der Junge leicht. Ein Rettungswagen brachte ihn ins Krankenhaus zur ambulanten Versorgung.

