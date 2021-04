Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Pkw-Aufbruch - Geldbeutel gestohlen

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Mittwoch, 31.03.2021, wurde an einem geparkten Auto in Bad Säckingen eine Scheibe eingeschlagen und zielgerichtet ein in einer Einkaufstasche befindlicher Geldbeutel gestohlen. Darin befand sich ein dreistelliger Bargeldbetrag. Das betroffene Auto war in der Hildastraße vor der dortigen Kita abgestellt. Die Tatzeit lag genau zwischen Mitternacht und 08:20 Uhr.

- Bitte lassen Sie keine Wertsachen im Auto liegen!

