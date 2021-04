Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Verkehrskontrolle - Fahrer mit über 2,5 Promille

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 31.03.2021, zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr, hat die Polizei in Bonndorf eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Gegen 19:00 Uhr wurde ein 38-jähriger Autofahrer kontrolliert. Dabei fiel seine Alkoholfahne auf. Ein daraufhin durchgeführter Alcomatentest ergab über 2,5 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet, der Führerschein des Mannes einbehalten. Im Weiteren registrierte die Polizei sechs Gurtverstöße und sechs Verstöße gegen die Maskenpflicht im Auto. In fünf Fällen hatten die Fahrer/Fahrerinnen nicht alle mitführungspflichtigen Papiere dabei, ein Motorroller hatte keinen Versicherungsschutz mehr und die Ladung auf einem Autoanhänger war nicht gesichert. Diese Betroffenen wurden verwarnt oder angezeigt.

