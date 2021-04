Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Todtnau: Feuer greift auf Grünfläche und Sträucher über

Freiburg (ots)

Mit fünf Fahrzeugen und 23 Mann rückte am Mittwoch, 31.03.2021 gegen 15.20 Uhr die Feuerwehr Todtnau in die Freiburger Straße aus. Hier wurde in einem Garten hinter dem Haus Grünabfälle verbrannt. Dabei griff das Feuer kurzzeitig auf die umliegende Wiesenfläche und Sträucher über. Die Feuerwehr konnte durch ihr zügiges Eintreffen den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Sachschaden entstand keiner.

