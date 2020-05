Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (78) stürzt mit seinem Fahrrad und kommt verletzt ins Krankenhaus

Witten (ots)

Ein 78-jähriger Radfahrer aus Witten ist am Freitag, 1. Mai, in Witten gestürzt. Er hat sich dabei schwerere Verletzungen zugezogen.

Der Verkehrsunfall ereignete sich am Freitagmittag gegen 12 Uhr auf der Krünerstraße. Der 78-Jährige fuhr auf seinem Fahrrad in Fahrtrichtung Sprockhövel, als er auf der leicht abschüssigen Fahrbahn in einer Rechtskurve aus bislang ungeklärter Ursache stürzte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war kein anderer Verkehrsteilnehmer an dem Unfall beteiligt.

Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Senior zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

Zeugen des Unfallgeschehens werden gebeten, sich werktags mit der Polizei unter der Rufnummer 0234 909-5206 in Verbindung zu setzen.

