Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen) Rennradfahrer prallt gegen abbiegenden Traktor und wird vom Anhänger überrollt (23.06.2020)

Eigeltingen, Lkrs. KN (ots)

Schwerverletzt musste ein 48-jähriger Rennradfahrer am Dienstag gegen 12.30 Uhr vom Rettungsdienst nach einem Verkehrsunfall in der Friedhofstraße (L440) ins Krankenhaus gebracht werden. Ein 16-jähriger Jugendlicher fuhr mit einem Traktor-Anhänger-Gespann in Richtung Ortsmitte Eigeltingen und wollte an der Einmündung nach links in die Straße "Untere Blatt" abbiegen. Hierbei betätigte er zuvor den Blinker. Hinter dem Traktor befanden sich zwei Pkw. Während der 16-jährige den Abbiegevorgang einleitete, wollte ein Rennradfahrer die beiden Autos und das Traktor-Anhänger-Gespann überholen. Der Radfahrer prallte gegen das hintere linke Rad vom Traktor und stürzte. Obwohl der Traktorfahrer sofort bremste, um das Gespann zum Stillstand zu bringen, wurde der Radfahrer von dem Anhänger überrollt. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 16-jährige nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Die Mutter des 16-Jährigen wird wegen Zulassen zum Fahren ohne Fahrerlaubnis angezeigt.

