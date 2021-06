Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Zwei gestohlene E-Bikes bei Kontrolle entdeckt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagnachmittag entdeckte der Bezirksdienstbeamte der Polizei Lippe für die Gemeinde Schlangen bei der Kontrolle von zwei Männern zwei gestohlene E-Bikes. Ein 53-Jähriger aus Schlangen und ein 34-Jähriger ohne festen Wohnsitz waren gegen 15.30 Uhr mit ihren E-Bikes auf der Paderborner Straße in Fahrtrichtung Bad Lippspringe unterwegs, als der Bezirksdienstbeamte sie anhielt. Einer der Männer führte an seiner Hand ein weiteres E-Bike mit sich. Eine Überprüfung der Räder ergab: Zwei der drei E-Bikes wurden bei der Polizei Paderborn als gestohlen gemeldet. Die Männer behaupteten diese von Unbekannt bei E-Bay ersteigert zu haben. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf der Wache wurden die Männer wieder entlassen. Die E-Bikes wurden sichergestellt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell