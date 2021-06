Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. PKW überschlägt sich mehrfach - 18-Jähriger verletzt.

Lippe (ots)

Am Donnerstagabend ereignete sich auf der K 61 in Blomberg ein Verkehrsunfall, bei dem sich ein junger Mann leichte Verletzungen zuzog. Der 18-Jährige war gegen 18.00 Uhr mit seinem VW Golf auf der K 61 aus Eschenbruch kommend in Fahrtrichtung Forsthaus unterwegs. In einer Kurve geriet er aufgrund seiner Geschwindigkeit über die eigene Fahrbahnlinie hinaus auf die Gegenfahrbahn. Als er auf dieser ein entgegenkommendes Fahrzeug bemerkte, wich er nach rechts aus und bremste stark, um einen Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug zu vermeiden. Dabei verlor er die Kontrolle über seinen VW Golf, fuhr nach rechts von der Fahrbahn auf den Grünstreifen, prallte gegen einen Leitpfosten und überschlug sich mehrfach. Frontal vor einem Baum kam der PKW zum Stehen. Der 49-jährige Fahrer des anderen Fahrzeuges hielt direkt an und leistete dem Mann umgehend erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend leicht verletzt in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro, der VW musste abgeschleppt werden. Zeugen, die noch weitere Hinweise zum Verkehrsunfall haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 05231/6090 beim Verkehrskommissariat Detmold.

