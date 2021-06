Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Hiddesen. 63-Jährige verursacht Feuer - Dachstuhl brennt komplett aus.

Lippe (ots)

Am Mittwoch gegen 20.00 Uhr wurde die Polizei gemeinsam mit der Feuerwehr zu einem Brand in die Friedrich-Ebert-Straße nach Hiddesen gerufen. Wie sich vor Ort herausstellte, hatte eine 63-jährige Detmolderin das Feuer in einem leerstehenden Einfamilienhaus verursacht, das in naher Zukunft abgerissen werden sollte. Der Dachstuhl brannte komplett aus, das Gebäude ist nicht mehr bewohnbar. Die Detmolderin wurde unverletzt am Tatort angetroffen. Die Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten des Ober- und Dachgeschosses und konnte ein Übergreifen der Flammen auf den restlichen Teil des Hauses sowie nebenstehende Gebäude verhindern. Eine genaue Schadenshöhe kann noch nicht genannt werden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der vorsätzlichen Brandstiftung dauern an.

