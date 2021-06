Polizei Lippe

POL-LIP: Dörentrup-Bega. Pedelec-Fahrerin nach Unfall verletzt.

Am Mittwoch wurde die 49-jährige Fahrerin eines Pedelecs bei einem Verkehrsunfall verletzt. Gegen 5:45 Uhr befuhr sie die Bahnhofstraße in Richtung Betzen. Zeitglich überquerte der 32-jährige Fahrer eines Seats die Bahnhofstraße von der Sommerseller Straße aus kommend in Richtung Katzhagen. Dabei übersah er offenbar die vorfahrtberechtigte Zweiradfahrerin, so dass es zur Kollision kam. Die 49-jährige Frau aus Dörentrup wurde mit einem Rettungswagen ins Klinikum gefahren, wo sie stationär verbleiben musste. Der Sachschaden blieb gering.

