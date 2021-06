Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe-Greste. Einbrecher erbeuten Schmuck.

Lippe (ots)

Schmuck erbeuteten Einbrecher, die am Mittwoch in die Wohnung eines Zweifamilienhauses in der Straße "Evenhausen" eingedrungen sind. Zwischen zirka 11:30 und 14:00 Uhr verschafften sie sich Zugang zum Dach eines Carports, das unmittelbar an das Haus grenzt. Von dort aus gelangten die Täter an eine auf Kipp stehende Balkontür, die sie öffneten. Sie durchsuchten die Wohnung nach Wertgegenständen und entkamen mit dem Schmuck, dessen Wert noch nicht feststeht. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell