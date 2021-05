Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache in Brand geraten

Heidelberg (ots)

Am Freitag gegen 14:40 Uhr geriet auf einem Parkplatz im Mittleren Klosterweg der Motorraum eines Volvos aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand. Der Feuerwehr Heidelberg gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen. Der Brandermittler des Polizeireviers Heidelberg-Nord nimmt sich den Ermittlungen zur Brandursache an.

