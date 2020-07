Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorrad fängt Feuer (13.07.2020)

Schonach im Schwarzwald (ots)

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing am Montag gegen 17.30 Uhr im Gummelenweg plötzlich eine Suzuki während der Fahrt an zu brennen. Der Motorradfahrer hielt sofort an, stieg von seiner Maschine ab und alarmierte die Feuerwehr. Der Fahrer blieb unverletzt, an seiner Maschine entstand Sachschaden von rund 2.000 Euro.

