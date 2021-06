Polizei Lippe

POL-LIP: Lage. Täter wollen in Kanzlei.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten vergeblich in die Büroräume einer Kanzlei in der Schötmarschen Straße zu gelangen. Über das vergangene Wochenende hebelten sie an einem zur Straße führenden Fenster des Hauses. Möglicherweise fühlten sich die Einbrecher gestört. Hinweise dazu richten Sie bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter 05231/6090.

