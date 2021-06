POL-AUR: Lütetsburg - Wechselautomat aufgebrochen +++ Norden - Unfallflucht +++ Norden - Unfallflucht

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Altkreis Norden (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Lütetsburg - Wechselautomat aufgebrochen

Am Schlosspark in Lütetsburg haben Unbekannte am Dienstagmorgen einen Wechselgeldautomaten aufgebrochen. Die Täter beschädigten den Automaten erheblich und erbeuteten daraus Bargeld. Die Tatzeit liegt nach derzeitigem Stand in den frühen Morgenstunden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

Verkehrsgeschehen

Norden - Unfallflucht

Im Westlinteler Weg in Norden wurde am Mittwoch ein geparktes Auto beschädigt. Gegen 14.40 Uhr stieß ein bislang Unbekannter mit seinem Fahrzeug gegen das Heck eines BMW X1. Ohne eine Regulierung des Schadens zu ermöglichen, flüchtete der Verursacher. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Norden entgegen unter Telefon 04931 9210.

Norden - Unfallflucht

Bereits am vergangenen Wochenende kam es in Norden zu einer Unfallflucht in der Straße Zur Kolkbrügge. Nach derzeitigem Erkenntnisstand beschädigte zwischen Freitag, 22 Uhr und Sonntag, 10 Uhr, ein Unbekannter einen grauen BMW 3er am Fahrbahnrand. Es entstand Sachschaden in vierstelliger Höhe. Der Verursacher flüchtete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei entgegen unter Telefon 04931 9210.

