Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Aurich - Brandstiftung verursachte Feuer in Wohnhaus +++ Ihlow/Simonswolde - Rollerfahrerin verletzt

Altkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Aurich - Brandstiftung verursachte Feuer in Wohnhaus

Nach dem Brand in einem Wohnhaus an der Kirchdorfer Straße in Aurich am 05.06.2021, geht die Polizei nach derzeitigem Ermittlungsstand von Brandstiftung aus. Das Feuer, das am Samstag, 05.06.2021, gegen 3 Uhr in dem Einfamilienhaus ausgebrochen war, hatte erheblichen Sachschaden verursacht. Der entstandene Schaden liegt vermutlich im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe der Bevölkerung. Wer Hinweise zur Aufklärung der Tat und Ermittlung der verantwortlichen Täterschaft geben kann, wird gebeten, sich an die Polizeidienststelle in Aurich zu wenden unter Telefon 04941 606215.

Verkehrsgeschehen

Ihlow/Simonswolde - Rollerfahrerin verletzt

Die Fahrerin eines Motorrollers ist am Donnerstag bei einem Verkehrsunfall in Simonswolde verletzt worden. Die 16-Jährige war gegen 7.15 Uhr auf der Oldersumer Straße in Fahrtrichtung Aurich unterwegs und wollte nach links auf den Königsbarger Weg abbiegen. Nach ersten Erkenntnissen setzte zeitgleich eine nachfolgende 60 Jahre alte VW-Fahrerin zum Überholen an und die Fahrzeuge kollidierten. Die Rollerfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt. Der VW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell