Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Heizöl entwendet

Steinfurt-Bu. (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Mittwoch (10.02.), 15.00 Uhr, und Donnerstag (11.02.), 10.00 Uhr, etwa 500 Liter Heizöl aus einem Tank an der Tecklenburger Straße entwendet. Der Tank gehört zu einer mobilen Ölheizung, mit der ein Corona-Testcontainer des Kreises Steinfurt beheizt wird. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich bei der Polizei in Steinfurt zu melden, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell