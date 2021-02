Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Rüttelplatte entwendet

Recke (ots)

Im Ortsteil Steinbeck haben Unbekannte an der Straße Buddendiek eine Rüttelplatte entwendet. Die Platte befand sich auf einem Kfz-Anhänger, der in Höhe der Hausnummer 1 abgestellt war. Am Freitag (12.02.) gegen 17.00 Uhr stand die Rüttelplatte noch auf dem Anhänger. Am Sonntag (14.02.) stellte der Inhaber fest, dass die Platte entwendet wurde. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren Telefon 05451/591-4315.

