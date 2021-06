Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. In Schuppen eingebrochen.

Lippe (ots)

Am Donnerstagmittag brachen bislang Unbekannte in einen Schuppen in der Schülerstraße in Schötmar ein. Dieser befindet sich auf einem eingezäunten Hinterhof, der an ein Haus angrenzt. Die Einbrecher öffneten gegen 12.30 Uhr gewaltsam das Schloss der Schuppentür, entwendeten unter anderem einen Grill sowie mehrere Stühle und flüchteten vom Tatort. Zeugen, die Hinweise zum Einbruch geben können, wenden sich bitte unter der Rufnummer 05231/6090 an das Kriminalkommissariat 2.

