Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfall mit Kind - Polizei sucht Zeugen

Kaiserslautern (ots)

Am Donnerstagabend ist im Stadtteil Kotten zu einem Unfall gekommen, bei dem ein achtjähriges Kind leicht verletzt wurde. Der Unfallverursacherin wird Fahrerflucht vorgeworfen. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen fuhr das Kind um 18 Uhr mit seinem Tretroller auf dem Gehweg der Holzstraße in Richtung Pariser Straße. Im Kreuzungsbereich Holzstraße / Hasenstraße kam es mit einem querenden Pkw zum Unfall, dabei stürzte der Junge. Er wurde leicht verletzt. Die Autofahrerin fuhr weg, ohne sich um das Kind zu kümmern. Sie konnte später ermittelt werden und kehrte zur Unfallstelle zurück. Nach Angaben der 51-Jährige sei es nicht Zusammenstoß mit dem Jungen gekommen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise. Wer hat am Donnerstagabend den Unfall im Bereich der Kreuzung Holzstraße / Hasenstraße beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell