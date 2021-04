Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Mit gestohlener EC-Karte Geld abgehoben

Otterbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Diebe haben sich am Mittwoch in einem Supermarkt in der Konrad-Adenauer-Straße an der Handtasche einer 62-Jährigen zu schaffen gemacht. Sie stahlen daraus den Geldbeutel der Frau. EC-Karte, Bargeld, Ausweisdokumente - alles weg. Mit der Bankkarte hoben die Täter kurz nach dem Diebstahl 1.000 Euro vom Konto ihres Opfers ab. Die Polizei ermittelt und warnt: Bewahren Sie niemals die Geheimzahl ihrer Bankkarten zusammen mit den Karten auf. Die PIN hat im Geldbeutel nichts verloren! Sollte Ihre Bankkarte abhandengekommen sein, lassen Sie diese umgehend über den Sperr-Notruf 116 116 sperren. Melden Sie den Verlust Ihrer Bank. Sollten Sie Opfer eines Diebstahls geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. |erf

