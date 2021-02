Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Verletzter Radfahrer nach Verkehrsunfall

Ratzeburg (ots)

22. Februar 2021 | Kreis Herzogtum Lauenburg - 22.02.2021 - Ratzeburg

Am 22. Februar 2021 kam es gegen 07:45 Uhr in der Möllner Straße in Ratzeburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person verletzt wurde.

Nach bisherigem Erkenntnisstand befuhr ein 38- jähriger Ratzeburger mit einem schwarzen Fahrrad den gemeinsamen Fuß- und Radweg der Möllner Straße in Richtung Fredeburg. In Höhe der Bushaltestelle Barkenkamp kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 17- jährigen Ratzeburger, der auf den Bus wartete. Der 38- jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer aber nicht lebensgefährlich. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der 17- Jährige blieb unverletzt. Sachschaden entstand nicht.

