Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von hochwertigen Werkzeugen aus Firmenfahrzeugen

WittlichWittlich (ots)

In der Nacht von Dienstag, 24.11.2020 zum Mittwoch, 25.11.2020, wurden sowohl in der Händelstraße, als auch in der Vitelliusstraße Firmenfahrzeuge durch "Schloßstechen" aufgebrochen und jeweils Werkzeug entwendet. Der Schaden beläuft sich jeweils auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag. Mögliche Zeugen möchten bitte verdächtige Wahrnehmungen unter der Telefonnr. 06571-9260-, bzw. per Email piwittlich@polizei.rlp.de mitteilen. In diesem Zusammenhang wird darauf hingewiesen, dass es ratsam ist, Firmenfahrzeuge, die wertvolle Werkzeuge und Maschinen enthalten, in abschließbaren Gebäudeteilen unterzustellen.

