Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit schwerverletzten Radfahrer

SalmtalSalmtal (ots)

Am Dienstag, 24.11.2020, zwischen 20.00 und 20.25 Uhr befuhr ein 17-jähriger Radfahrer in Salmtal die Straße "Vor den Gruben" in Fahrtrichtung der Straße "Zum Angelsteg". Bei dieser Fahrtstrecke handelt es sich um ein starkes Gefälle. Aus unbekannten Gründen stürzte der Radfahrer und zog sich derartige Verletzungen zu, dass er ins Krankenhaus verbracht und dort stationär aufgenommen. Die Polizei Wittlich bittet Unfallzeugen, sich dringend unter Tel. 06571 / 926-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Hansgeorg Kiemes, POK

Schlossstraße 28

54516 Wittlich

Telefon: 06571/926-0

Fax: 06571/926-150

piwittlich@polizei.rlp.de





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell