Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter unter Einfluss von Betäubungsmitteln auf Gehweg geführt

HagenHagen (ots)

In der Wehringhauser Straße wurde in den frühen Dienstagmorgenstunden ein 34-Jähriger mit seinem E-Roller angehalten. Der Mann war gegen 02:20 Uhr unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln auf dem Gehweg in Richtung Haspe gefahren. Der Roller verfügte zudem nicht über eine Straßenzulassung und hatte kein Versicherungskennzeichen. Die Beamten stellten während der Kontrolle verlangsamte Pupillenreaktionen und einen unsicheren Gang fest, deshalb führten sie einen freiwilligen Drogenvortest mit dem Gevelsberger durch. Der Test bestätigte den Verdacht, dass der Mann kürzlich Betäubungsmittel konsumiert hatte. Nach der Abgabe einer Blutprobe wurde ihm das Führen von Kraftfahrzeugen bis zum vollständigen Abbau der Substanzen untersagt. Des Weiteren klärten ihn die Beamten darüber auf, dass die Nutzung seines E-Scooters im öffentlichen Verkehrsraum nicht erlaubt ist. Er erhielt zudem eine Anzeige. (ra)

