POL-NB: Brand in einem Mehrfamilienhaus in 17099 Klockow

Friedland (ots)

Am 18.08.2021 gegen 14:40 Uhr kam es in der Lindenstraße in 17099 Klockow zu einem Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses. Die 81-jährige deutsche Mieterin der Wohnung hatte ihren Akku-Staubsauger im Schlafzimmer zum Laden angeschlossen. Auf Grund eines technischen Defektes geriet der Staubsauger in Brand und griff auf die Einrichtung im Schlafzimmer über. Die 81-jährige Wohnungsmieterin und ihre 49-jährige Tochter versuchten den Brand zu löschen. Hierbei zogen sie sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu und mussten mit einem Rettungswagen ins Klinikum von Neubrandenburg gebracht werden. Den eingesetzten Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus Klockow, Kotelow und Friedland gelang es ein Übergreifen des Brandes auf die restliche Wohnung zu verhindern und das Feuer schließlich zu löschen. Drei weitere Mietparteien des Wohnhauses wurden während der Löscharbeiten vorsorglich aus ihren Wohnungen evakuiert. Nach Abschluss der Löscharbeiten konnten sie in diese zurückkehren. Der bei dem Feuer entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000,-EUR.

