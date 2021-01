Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Wenn der Schnee zweimal fällt

Dahn, Hauensteiner Straße (ots)

Tiefer Schnee fiel in der Nacht des 16.01.2021 für ein Geschwisterpaar in Dahn. Nachdem eine 29-jährige Frau aus dem flachen Landkreis Worms aufgrund der Winterglätte zunächst mit ihrem Pkw an einem schneebedeckten Berg in der Hauensteiner Straße scheiterte, übergab sie das Ruder an ihren 32-jährigen Bruder aus der bergreichen Südwestpfalz. Dieser war zwar hartnäckig, scheiterte jedoch ebenfalls an der schier unlösbaren Aufgabe, den Berg zu erklimmen. Erst die eintreffende Streife beendete die Gipfelerstürmung, da sich herausstellte, dass der Mann nicht im Besitz eines Führerscheins war. Nachdem sich im Fortlauf der Verkehrskontrolle noch ergab, dass sowohl Bruder als auch Schwester am Morgen Amphetamin konsumierten, wurde beiden eine Blutprobe entnommen und der Führerschein der Schwester sichergestellt. Gegen beide Personen wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. /pidn

