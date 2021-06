POL-HB: Nr.: 0486 --Mutter und Kind vermisst

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Östliche Vorstadt, OT Hulsberg, Sankt-Jürgen-Straße Zeit: 25.06.21, 13.30 Uhr

Seit vergangenem Freitag wird die 20-jährige Liana Meltaeva vermisst, die mit ihrer neun Monate alten Tochter eine Kinderklinik in der Östlichen Vorstadt verließ und seitdem unbekannten Aufenthaltes ist. Das Kind benötigt dringende ärztliche Hilfe.

Das Baby wurde in der Kinderklinik aufgrund einer Medikamentenüberdosis behandelt und sollte der Obhut des Jugendamtes übergeben werden. Die Mutter holte das Kind aber am Freitagmittag aus dem Krankenhaus und wurde seitdem nicht mehr gesehen. Frau Meltaeva hat dunkle Haare mit hellen Lichtreflexen und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens hellblaue Kleidung und schwarze Schuhe mit weißen Sohlen. Wer Hinweise zum Verbleib der beiden geben kann, wendet sich bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 0421 362-3888.

