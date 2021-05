Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des PK Bad Harzburg Berichtszeitraum vom 30.04.2021 bis 01.05.2021

Goslar (ots)

Bad Harzburg

Am Freitag, 30.04.2021, zwischen 12.20 Uhr und 13.28 Uhr kam es erneut zu zwei Schockanrufen. In einem Fall wurde ein 70-jähriger Mann aus Bad Harzburg von einer angeblichen Polizeibeamtin angerufen. Die habe ihm geschildert, dass sein Sohn einen Verkehrsunfall in Braunschweig verursacht habe, bei dem eine andere Person zu Tode gekommen sei. Der Geschädigte erkannte die Betrugsmasche und beendete das Telefonat, so dass es zu keinem finanziellen Schaden gekommen ist. Bei einer 81-jährigen Frau aus Bad Harzburg, hab sich eine männliche Person telefonisch gemeldet. Diese gab sich als Sohn aus und berichtete, einen Verkehrsunfall gehabt zu haben und sich gegenwärtig im Krankenhaus befinde. Sie solle ihm Geld schicken, eine konkrete Summe wurde jedoch nicht genannt. Die 81- jährige beendete das Gespräch, sodass es zu keinem konkreten Schaden gekommen ist. Ebenfalls Betroffene können sich mit der Polizei in Verbindung setzen und Anzeige erstatten, auch wenn kein finanzieller Schaden eingetreten ist.

Sachbeschädigung

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 28.04.2021, 19.00 Uhr bis Freitag, 30.04.2021, 18.30 Uhr, kam es in der Herzog-Julius-Straße zu einer Sachbeschädigung. Der bislang unbekannte Täter trat vermutlich gegen den Fensterrahmen eines Holzfensters. Hierbei splitterte die die äußere Scheibe der Doppelverglasung. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Bad Harzburg unter 05322- 911 110.

i.A. Reddel

