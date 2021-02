POL-CUX: Illegale Abfallentsorgung in Flögeln +++ Leergutentsorgung an der K 46 +++ Brand in Cuxhaven +++ Einbruch in Hemmoor +++ Versuchter Einbruch in Cuxhaven +++ Betrunken durch Cuxhaven gefahren

Polizeiinspektion Cuxhaven

Illegale Abfallentsorgung in Flögeln +++ Leergutentsorgung an der K 46 +++ Brand in Cuxhaven +++ Einbruch in Hemmoor +++ Versuchter Einbruch in Cuxhaven +++ Betrunken durch Cuxhaven gefahren

Cuxhaven

Geestland/Flögeln. Vermutlich zwischen Dienstag und Mittwoch (23./24.02.2021) entsorgten Unbekannte ca. zwei Kubikmeter Unrat am Fahrbahnrand der Straße Hinterm See in Flögeln, welche zu den Ferienhäusern um den Flögelner See führt. Bei dem Unrat (siehe Lichtbild) handelt es sich neben Bauschutt und Kfz-Teilen um gefüllte Lack-, Farb- und Altölbehältnisse, welche direkt neben einem wasserführenden Graben entsorgt wurden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum*r Verursacher*in geben können, werden gebeten, sich an die Polizei Geestland (04743-9280) zu wenden.

Hagen im Bremischen/Finna. Gestern (25.02.2021) wurde durch die Kollegen der Polizeistation Hagen festgestellt, dass wieder mindestens 15 Weinflaschen (1,5 Liter, siehe Lichtbild) entlang der K 46 zwischen der L 135 und Finna entsorgt worden sind. Da die Flaschen in unregelmäßigen Abständen im Seitenraum lagen, gehen die Beamten von einer Entsorgung durch die Seitenscheibe eines Fahrzeugs aus. Bereits im vergangenen Herbst hatte es gleichgelagerte Vorkommnisse gegeben. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Verursacher*in geben können, wenden sich bitte an die Polizeistation Hagen (04746-931160) oder die Polizei in Schiffdorf (04706-9480).

Cuxhaven. Gestern Nachmittag (25.02.2021), gegen 15:20 Uhr, kam es zu einem Brand auf einem Balkon in der Pregelstraße in Cuxhaven. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand dann schnell unter Kontrolle bringen und löschen, so dass schwerere Schäden am Gebäude vermieden werden konnten. Die Polizei Cuxhaven hat die Ermittlungen aufgenommen. Bisher konnte die genaue Brandursache aber noch nicht ermittelt werden. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Cuxhaven (04721-5730).

Hemmoor. Am gestrigen Donnerstag (25.02.2021), zwischen 16:00 Uhr und 19:45 Uhr, kam es in der Straße Holunderkamp in Hemmoor zu einem Tageswohnungseinbruch. Die bisher unbekannten Täter verschafften sich durch das Einschlagen einer Terrassentürscheibe Zutritt in das Einfamilienhaus. Was die Täter an Diebesgut erlangen konnten, steht noch nicht abschließend fest. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern*innen sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Hemmoor (04771-6070) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstagabend (25.02.21), gegen 22:25 Uhr, versuchten bisher unbekannte Täter in ein Haus in der Kasernenstraße in Cuxhaven zu gelangen. Sie hebelten an der dort befindlichen Haustür. Ein anwesender Bewohner wurde auf die Geräusche aufmerksam, so dass die Täter vom Tatort flüchteten. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern*innen sowie auffälligen Fahrzeugen in der näheren Umgebung machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (04721-5730) oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Cuxhaven. Am frühen Freitagmorgen (26.02.2021), gegen 00:50 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Cuxhaven den Fahrer eines Pkw der Marke Chevrolet im Bereich der Meyerstraße. Der 23-jährige Cuxhavener wies deutliche Anzeichen einer Beeinflussung durch Alkohol auf. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab dann auch einen Wert von knapp drei Promille Atemalkoholkonzentration. Des Weiteren war der Pkw nicht mehr versichert. Gegen den nunmehr Beschuldigten wurden zwei Strafverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde der Führerschein des 23-Jährigen sichergestellt.

