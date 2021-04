Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg/Polizeistation Vienenburg:

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Flucht in Bad Harzburg:

Am Donnerstag, den 29.04.2021, meldete sich der Halter eines Fiat 500 bei der Polizei um einen Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort anzuzeigen. Er hatte seinen Pkw zuvor in der Tiefgarage eines Einkaufsmarktes am Bahnhof in Bad Harzburg zum Parken abgestellt. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug fand er eine Nachricht eines Zeugen vor, der gegen 19.34 Uhr beobachtet habe wie der Fahrer eines Seat Leon mit seinem Fahrzeug den parkenden Pkw im Vorbeifahren gestreift habe und dabei einen Schaden am Stoßfänger und Seitenteil hinten links verursacht habe. Der Verursacher sei jedoch weitergefahren und habe sich nicht weiter um den Schaden gekümmert. Aufgrund der Angaben auf dem Hinweiszettel konnte der Halter in Bad Harzburg durch die Polizeibeamten ermittelt und aufgesucht werden. Ebenso konnten Unfallschäden am Seat vorn rechts festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt ca. 2500,- Euro geschätzt.

Verkehrsunfall mit Flucht in Vienenburg: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich im Vorbeifahren einen am Mittwoch, den 28.04.2021, zwischen 08.15 Uhr und 15.00 Uhr, in der Radaustraße in Höhe Nr. 7 zum Parken abgestellten Dacia Duster. Der Unfallverursacher entfernte sich jedoch von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Dacia wies Beschädigungen im Bereich des hinteren linken Kotflügels bzw. Stoßfängers auf. Der Schaden hat eine Höhe von ca. 500,- Euro. Zeugen, die weitere Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell