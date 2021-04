Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Goslar (ots)

Anzeige nach Hausfriedensbruch:

Am Mittwoch, den 28.04.2021, gegen 08.50 Uhr, wurde die Polizei zur Unterstützung gerufen, weil ein Besucher einer Aufforderung zum Verlassen einer Arztpraxis nicht nachkommen wollte. Vorangegangen sei eine verbale Auseinandersetzung. Nach dem Eintreffen und der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizeibeamten kam der 68jährige Bad Harzburger der polizeilichen Aufforderung zum Verlassen der Praxisräume schließlich nach. Er hat sich aber ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingehandelt.

Anzeigen nach Ladendiebstahl, am Mittwoch, den 28.04.2021, 17.00 Uhr:

Eine 45jährige Frau aus Bad Harzburg wurde durch Mitarbeiter eines Einzelhandelsgeschäftes in der Herzog-Julius-Straße dabei beobachtet wie sie diverse Waren in ihre mitgeführte Umhängetasche steckte. An der Kasse wurden diese Artikel im Wert von etwa 16,- Euro von ihr nicht vorgelegt und bezahlt. Beim Verlassen des Kassenbereichs wurde die Frau daraufhin angesprochen und zur Überprüfung in das Büro gebeten. Außerdem wurde die Polizei verständigt. Bei der Überprüfung durch die Polizeibeamten wurde bei der Frau zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel vorgefunden. Wie sich herausstellte, hatte die 45jährige in der Vergangenheit in diesem Geschäft schon einmal einen Ladendiebstahl begangen und deswegen ein aktuell noch bestehendes Hausverbot erhalten. Anschließend wurden Strafverfahren wegen Ladendiebstahl, Hausfriedensbruch und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell