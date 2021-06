Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0485--Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Heerstraße Zeit: 25.06.21, 16.15 Uhr

Wie bereits berichtet, kam es am Freitagnachmittag in Walle zu einem tödlichen Verkehrsunfall (Pressemitteilung Nr. 0477). Ein 62 Jahre alter Mann verstarb noch an der Unfallstelle. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Der 62 Jahre alte Fußgänger überquerte gegen 16:15 Uhr die Waller Heerstraße in Höhe des dortigen Polizeireviers in Richtung Helgolander Straße. Trotz eingeleiteter Vollbremsung erfasste ihn dabei eine stadtauswärts fahrende Straßenbahn. Der Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Bremen ermittelt. Die Ermittler suchen weitere Zeugen und fragen: Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang machen? Wem ist der Fußgänger vorher aufgefallen? Sachdienliche Hinweise gehen an die Verkehrsbereitschaft unter der Rufnummer 0421 362-14850.

