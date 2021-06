POL-HB: Nr.: 0482 --Polizei stoppt Autokorso

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Gröpelingen, OT Gröpelingen, Gröpelinger Heerstraße Zeit: 25.06.21, 19 Uhr

In Bremen-Gröpelingen sorgte ein Hochzeitskorso am Freitagabend für gefährliche Situationen im Straßenverkehr. Die Polizei stoppte die Fahrer und ahndete Verstöße.

Mehrere Anrufer meldeten der Polizei ein Hochzeitskorso auf der Autobahn 27, der sich dann in Richtung Gröpelingen verlagerte. Die Fahrzeuge behinderten durch abruptes Abbremsen und geringer Geschwindigkeit andere Verkehrsteilnehmer. Einsatzkräfte kontrollierten die zehn Autos und ihre Insassen in der Gröpelinger Heerstraße. Einige Unverbesserliche zeigten sich mit den Maßnahmen der Polizei nicht einverstanden und verhielten sich unkooperativ. Die Einsatzkräfte ließen die Autos nach Beendigung der Kontrolle einzeln wegfahren, fertigen eine Strafanzeige wegen Nötigung im Straßenverkehr und mehrere Ordnungswidrigkeitenanzeigen, unter anderem wegen Handy am Steuer.

Die Polizei Bremen weist ausdrücklich darauf hin, dass sogenannte Autokorsos Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer verursachen können. Die Freude über ein Ereignis berechtigt zu keinem Zeitpunkt die Missachtung von Verkehrsregeln.

