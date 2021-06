POL-HB: Nr.: 0481 --Hochwertige Armbanduhr geraubt

Polizei Bremen

Hochwertige Armbanduhr geraubt

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Wachtstraße Zeit: 25.06.21, 16:00 Uhr

Unbekannte Täter raubten am Freitagnachmittag in der Altstadt eine hochwertige Armbanduhr vom Handgelenk eines 58-Jährigen. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Gegen 16 Uhr wollte der 58 Jahre alte Mann gerade in sein Auto vor einem Hotel in der Wachtstraße einsteigen. Dabei sprach ihn ein Unbekannter an und fragte ihn nach der Uhrzeit. Als der Bremer auf seine Uhr der Marke Luminor schaute, riss der Täter an seinem Handgelenk. In diesem Moment kamen drei weitere Räuber dazu und zogen ebenfalls an seinem Arm. Anschließend flüchtete das Quartett mit der erbeuteten Armbanduhr in Richtung Martinistraße. Der 58-Jährige erlitt leichte Verletzungen am Handgelenk.

Die Räuber waren etwa 20 Jahre alt und hatten einen dunklen Teint. Ein Täter trug zudem ein weißes T-Shirt und war circa 170 Zentimeter groß. Zeugenhinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 jederzeit entgegen.

Die Polizei warnt vor dem Ankauf der hochwertigen Uhr. Ein möglicher Käufer macht sich selbst strafbar und kann wegen Hehlerei belangt werden.

