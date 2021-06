POL-HB: Nr.: 0480 --Polizei Bremen zieht Bilanz

Polizei Bremen

Ort: Bremen Zeit: 26.06.21 bis 27.06.21

Wie bereits am Freitag (siehe Pressemitteilung Nr. 0478) waren auch am Samstagabend und in der Nacht wieder viele Menschen an der Schlachte und im Viertel unterwegs. Die Polizei war wieder verstärkt im Einsatz und kontrollierte die Einhaltung der Corona-Regeln. Zudem überwachten extra eingesetzte Polizisten das Durchfahrtverbot an der Sielwallkreuzung.

Das gute Wetter führte an der Schlachte erneut zu einem hohen Personenaufkommen. Die dortige Außengastronomie war komplett ausgelastet. Bei friedlicher und ausgelassener Stimmung hielten sich die Besucher an die Corona-Vorgaben. Es kam es zu keinen nennenswerten Vorfällen.

Am Osterdeich waren in der Spitze etwa 1600 Personen, die sich dort in vielen Kleingruppen zunächst friedlich aufhielten. Die Polizei wies erneut mit Lautsprecherdurchsagen auf die Hygieneregeln sowie das Alkoholkonsumverbot und -mitführverbot ab 1 Uhr hin. Zudem leuchteten sie in der Nacht wieder Bereiche am Osterdeich aus. Mit fortschreitender Zeit und zunehmendem Alkoholkonsum stieg die Aggressivität einiger Besucher im Viertel an. So beleidigte ein 17-Jähriger im Bereich des Fähranlegers zunächst die Einsatzkräfte und leistete anschließend Widerstand gegen die Maßnahmen. Er wurde zu einem Polizeirevier gebracht und dort von seiner Mutter abgeholt. Die Einsatzkräfte fertigten weitere Strafanzeigen nach Schlägereien und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz. Zudem wurden insgesamt 20 Ordnungswidrigkeiten festgestellt, bei denen sich die Personen nicht an das Mitführ- und Konsumverbot von Alkohol hielten.

Ab 21 Uhr setzte die Polizei das Durchfahrtverbot an der Sielwallkreuzung konsequent durch. Polizisten wiesen unberechtigte Fahrer an eigens eingerichteten Kontrollpunkten ab. Durch das Wenden vieler Fahrzeuge kam es teilweise zu kritischen Verkehrssituationen. Zudem staute sich der Verkehr zeitweise und einige Fahrer wichen in angrenzende Nebenstraßen aus. In der Schmidtstraße spannten Unbekannte Absperrband über die Fahrbahn. Alarmierte Einsatzkräfte entfernten dieses. Auf der Sielwallkreuzung kam es zwischenzeitlich zu Ansammlungen mehrerer Personen auf der Fahrbahn. Polizisten schickten die Fußgänger zurück auf den Gehweg. Zudem sprachen die Beamten mehrere Besucher mit zu lauten Musikboxen an. Eine Box wurde nach wiederholter Lärmbelästigung sichergestellt.

Auch im weiteren Stadtgebiet hatten die Einsatzkräfte wieder alle Hände voll zu tun. Die Polizei wurde im Zeitraum von 22 Uhr bis 6 Uhr zu über 150 Einsätzen gerufen, darunter viele Körperverletzungen und Lärmbelästigungen.

