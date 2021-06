Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0477 --Tödlicher Verkehrsunfall--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Walle, OT Walle, Waller Heerstraße Zeit: 25.06.21, 16:15 Uhr

Am Freitagnachmittag kollidierte im Ortsteil Walle eine Straßenbahn mit einem 62-jährigen Fußgänger. Der Mann verstarb noch an der Unfallstelle.

Der 62 Jahre alte Mann überquerte gegen 16:15 Uhr die Waller Heerstraße in Höhe des dortigen Polizeireviers in Richtung Helgolander Straße. Trotz eingeleiteter Vollbremsung erfasste ihn dabei eine stadtauswärts fahrende Straßenbahn. Umgehend eingeleitete Reanimationsmaßnahmen von Polizei und Rettungsdienst verliefen ohne Erfolg. Der Mann erlag noch vor Ort seinen schweren Verletzungen. Für die erforderlichen Maßnahmen sperrten die Einsatzkräfte die Waller Heerstraße in beide Fahrtrichtungen und leiteten den Verkehr ab.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang durch das Verkehrskommissariat dauern an.

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell