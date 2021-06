Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0479 --Zeugen nach Sachbeschädigungen gesucht--

Bremen (ots)

Ort: Bremen-Mitte, OT Altstadt, Sandstraße und Altenwall Zeit: 25.06.21, 02:30 Uhr bis 26.06.21, 06:30 Uhr

Donnerstag- sowie Freitagnacht beschmierten bislang unbekannte Täter Gehwege und beschädigten ein Parteibüro in der Altstadt. Die Polizei sucht Zeugen.

Einsatzkräfte entdeckten am Freitag gegen 02:30 Uhr einen Schriftzug vor dem Eingang des FDP-Parteibüros in der Sandstraße. Dort hatten Unbekannte mit pinker Farbe "Gut gemeint, aber richtig scheiße gemacht" auf den Gehweg geschmiert. Gegen 4 Uhr stellte die Polizei den gleichen Schriftzug, dieses Mal mit weißer Farbe, vor dem Büro der Partei Bündnis 90/Die Grünen am Altenwall fest. Am Samstag wurden Polizisten um 06:30 Uhr erneut zum Parteibüro am Altenwall gerufen. Dort hatten unbekannte Täter mit einem Stein die vordere Scheibe der Doppelverglasung eingeschlagen.

Die Polizei fertigte Strafanzeigen wegen Sachbeschädigung und sucht Zeugen. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421 362-3888 entgegen.

