Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Unfallflucht

Grauer Audi A4 beschädigt

Geldern (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (18. Mai 2021) zwischen 11 und 11:45 Uhr im Parkhaus am Westwall einen grauen Audi A4 beschädigt, ohne anschließend seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. An dem Audi entstand ein Schaden links an der Heckschürze, vermutlich touchierte das andere Fahrzeug den Wagen beim ein- oder ausparken. Zeugenhinweise werden von der Polizei Geldern unter 02831 1250 erbeten. (cs)

