Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Landkreis Konstanz) Gabelstapler wird in Brand gesetzt (25.08.2021)

Bodmann-Ludwigshafen (ots)

Am Mittwochmorgen ist es gegen 7.30 Uhr in der Radolfzeller Straße zu einem Brand an einem Gabelstapler gekommen. Unbekannte setzten den Sitz eines Gabelstaplers in Brand und verursachten dadurch einen Sachschaden in Höhe von rund 300 Euro. Der Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen (Telefon 07773 920017) nimmt Hinweise zu den Tätern entgegen.

