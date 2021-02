Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Platzverweis, Hausverbot und Strafanzeige

Kaiserslautern (ots)

Eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung hat sich ein Mann aus dem Stadtgebiet am Dienstag eingehandelt. Der 51-Jährige fiel am Nachmittag in der Einkaufspassage am Fackelrondell auf, weil er sich an einem Blumenkübel austobte und diesen durch Tritte beschädigte. Der Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hausmitarbeiter hielten den Mann fest und verständigten die Polizei. Dem amtsbekannten 51-Jährigen wurden ein Platzverweis sowie ein Hausverbot erteilt. Auf ihn kommt jetzt ein Strafverfahren zu. |cri

