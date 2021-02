Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebe sind scharf auf Autokennzeichen

Kaiserslautern (ots)

Diebe haben sich in der Turnerstraße an einem Pkw zu schaffen gemacht. Abgesehen hatten sie es ausschließlich auf das hintere Kennzeichenschild eines geparkten Firmenfahrzeugs. Möglicherweise ging es um die Plakette für die Hauptuntersuchung - diese war gültig bis April 2022.

Gestohlen wurde das Kennzeichen mit der Ortskennung FS (für die Stadt Freising in Bayern) in der Zeit zwischen Sonntagabend, 0 Uhr, und Montagnachmittag, 15 Uhr. Hinweise auf verdächtige Personen, die in dieser Zeit in der Turnerstraße aufgefallen sind, nimmt die Polizeiinspektion 2 jederzeit unter 0631 / 369 - 2250 entgegen. |cri

