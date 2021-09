Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Fahrradfahrer schwer verletzt

Rheinmünster (ots)

Ein Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich der Rastatter Straße zur Mühlstraße führte am Dienstagnachmittag zu einem Helikoptereinsatz. Als ein 36-jähriger Fahrradfahrer gegen 17:45 Uhr die L 75 von Lichtenau kommend in Richtung Stollhofen befuhr, missachtete offenbar eine überquerende Opel-Fahrerin seine Vorfahrt. In der Folge stürzte der Radfahrer und verletzte sich schwer, weshalb er zur weiteren Behandlung von einem Helikopter in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

