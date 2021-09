Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Suche nach verdächtiger Wahrnehmumg

Kehl (ots)

Als "falscher Alarm" stellte sich glücklicherweise ein Einsatz der Polizei am frühen Mittwochmorgen in Kehl heraus. Eine Streife des Polizeireviers bemerkte gegen 0:45 Uhr einen unverschlossenen Pkw auf dem Parkplatz des Oberländerdenkmal mit geöffnetem Fenster und einem Hund darin. Da auf Rufe in den Wald niemand reagierte, musste von einer möglichen hilflosen Lage eines Spaziergängers ausgegangen werden. Nachdem sich mittlerweile weitere Streifenbesatzungen der Suche angeschlossen hatten, kam schließlich der Fahrzeug- und Hundebesitzer wohlauf aus dem Rheinwald, der lediglich auf einem Spaziergang war.

/rs

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell