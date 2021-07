Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Polizei Wilhelmshaven sucht Zeugen nach Unfallflucht in der Johann-Sebastian-Bach-Straße

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstag, den 08.07.2021, ereignete sich im Zeitraum von 10.00 Uhr bis 11.00 Uhr in Johann-Sebastian-Bach-Straße in Höhe der Hausnummern 58-60 eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein bislang unbekanntes Fahrzeug zwei am Fahrbahnrand parkende PKW beim Vorbeifahren beschädigte. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, an den Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 942-0 mitzuteilen.

